〈晶相光法說〉安防產品發威 全年營收年增率上看雙位數

感測器廠晶相光 (3530-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，董事長何新平表示，第 3 季隨著安防產品持續發酵，加上美中貿易戰帶來轉單，訂單能見度高，預期第 4 季將延續高檔態勢，有助全年營收表現。晶相光累計前 8 月營收年增率已達 10.5%，在下半年訂單能見度高帶動下，法人估全年營收年增率可望持穩雙位數。

何新平指出，今年第 1 季受美中貿易戰影響，客戶多抱持觀望態度，但隨著貿易戰趨緩，客戶拉貨動能第 2 季已明顯回溫，預期第 3、4 季將持穩第 2 季水準，全年營收年增率將上看 15%。

以產品組合來看，何新平表示，安防為主要營收來源，今年市場 8 吋晶圓產能吃緊，但晶相光因採用力晶的 12 吋晶圓代工，供貨穩定，成為客戶優先選擇，也帶動安防市占達近 2 成，此外，也因市場供不應求，價格出現微幅上漲，有助整體營收及毛利表現。

此外，晶相光也積極恢復庫存水位，由於第 2 季客戶拉貨力道超乎預期，本季已積極備貨，預期第 4 季將回復正常庫存水位，以因應後續拉貨動能。

至於市場所關注的生物晶片，何新平指出，目前第 3 代產品仍在合作開發中，營收貢獻較不明顯，他也坦言，此產品需有明確的應用推廣，才會出現大幅度的成長。

何新平指出，今年在安防產品帶動下，下半年將優於上半年，明年隨著消費型產品開始放量，在雙產品線成長驅動下，營收可望維持雙位數成長。