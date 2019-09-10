〈安碁將上櫃〉資安市場需求看俏有助營運 預計Q4掛牌上櫃

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 旗下安碁資訊 (6690-TW) 預計第 4 季掛牌上櫃，受惠國內資安服務需求逐漸升高，今年前 8 月營收年增逾 25%，總經理吳乙南表示，隨著政府、金融銀行業對資安服務更傾向整合及客製化，未來成長空間大。

隨著資安問題日趨重要，吳乙南表示，2016-2021 年全球資安市場規模年複合成長率達 10%，研調機構 IEK 報告指出，台灣資安產業規模今年將達 448 億元，年增 12.4%，明年更將達 550 億元；資安產業分為資安硬體與模組、資安軟體與資安服務三大類型，其中資安服務需求成長動能最強，估明年將達 181.5 億元規模。

吳乙南表示，安碁資訊產品服務面向分為事前預防、事中偵測、事後應變，細項包含管理、檢測、監控、鑑識，目前一天約處理高達 1300 萬筆資料，未來將持續布局資訊 IT、維運技術 OT、物聯網 IoT 等 3 大方向。

安碁資訊 8 月營收 4532 萬元，月減 4.38%、年增 10.81%，累計今年前 8 月營收為 3.65 億元，年增 25.26%，預計 9 月下旬舉辦上櫃前業績發表會。

安碁資訊於 2000 年成立，資本額新台幣 1.26 億，股權結構 87% 來自宏碁，去年申請上櫃，將成國內首家上櫃的資訊安全的廠商。