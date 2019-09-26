〈花旗投資展望〉美中貿易戰何時停歇？花旗：明年美大選前和談機率低

美中貿易戰懸而未決，花旗 (台灣) 銀行財富管理策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞認為，美中雙方明年美國總統大選前達成和談機率低，預估約 6 成機率難以達成和談，貿易戰對市場的衝擊會比市場預期來的久。

花旗 (台灣) 銀行今 (26) 日舉行第 4 季投資展望會，曾慶瑞指出，美中貿易持續衝擊全球景氣，今年以來包括聯準會、歐洲等央行在內接連啟動降息，因應當前略顯頺勢的景氣，儘管整體投資環境目前為止表現不差，但未來經濟是否能夠穩定增速仍有變數。

其中困擾市場許久的美中貿易戰，在中國豁免對美國部份商品關稅後，川普 9 月中也宣布，原訂 10 月 1 日對中國商品的關稅，延後 2 週執行，讓美中貿易戰似乎出現轉機，但雙方打打停停也讓市場霧裡看花。

曾慶瑞分析，美中兩國衝突只是驗證修昔底德陷阱，中國在經濟實力的崛起，已開始挑戰美國地位，因此兩國的衝突恐難以避免也不易在短期間得到解決。

花旗集團預估，美國目前手上籌碼比原本預估的少，加上美國人對中國政府好感度下滑，此外，美中貿易戰可能導致人民幣趨貶，將使貨幣戰持續升溫，換言之，明年美國總統大選前雙方要達成和談的機率極低，美中貿易戰對市場的影響會比市場預期還要漫長。

