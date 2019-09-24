永豐金證券投資論壇 看好Q4台股行情 5G仍是最夯產業焦點

永豐金證券今 (24) 日舉辦第 3 季產業投資論壇指出，中國的去美化動作和 5G 產業加速推展，將持續延燒到明年並作為投資主軸和產業焦點，加上全球仍處寬鬆環境，搭配台股上市櫃企業獲利第 4 季將轉為正成長，行情可望延續至明年上半年，樂觀看待第 4 季台股表現。

此次永豐金證券產業投資論壇，將美中貿易衝突影響、及塑化原物料供需展望列為關注焦點。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈說明，美中貿易戰造成供應鏈移轉，為因應國際貿易主義的負面衝擊，東協和中國加速催生「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，而近期台商回流資金屢創新高，可留意 RCEP 談判進展和對台商資金的磁吸效果，同時觀察我國政府是否會對新南向政策做調整。

永豐投顧進一步分析，中國對 5G 的加速推展，連帶牽引美國對於 5G 產業的重視，將使 5G 普及加速；同時，華為對拉升 5G 手機的滲透率目標積極，同樣引動其他品牌廠商跟進，預估整體 5G 手機滲透率於 2020 年將超過 15%。

永豐投顧看好，隨著高頻傳輸帶動材料升級，將使台灣相關廠商上至晶圓代工、封測、IC 設計、天線材料和散熱等族群受惠。

另外，永豐投顧指出，亞洲煉化一體的新產能將於第 4 季至明年大幅開出，預計明年塑化產業將呈現上瘦下肥態勢，隨著乙烯供給增加，看好下游產品線 PVC 和 PTA，正面因素可關注限硫議題下柴油利差的受惠股，或是具備美國乙烯新產能的垂直一貫塑化大廠。