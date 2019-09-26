台股盤中－鴻海為首電子權值股壓盤 10900點得而復失

受到美股大漲逾百點激勵，台股今 (26) 日開盤雖然在台積電、大立光領軍下，站回 10900 點大關，且盤面焦點落在被動元件、華為概念股，但盤中鴻海為首的電子權值股壓盤，加權指數再度失守 10900 點，漲勢收斂壓回至小漲格局震盪。

台股今天盤中最高來到 10934.91 點，其中，台積電獲利估增雙位數，獲美系外資調高目標價，從 280 元調高到 320 元，台積電最高漲到 269.5 元，漲幅超過 1%。

而華為 5G 出貨順暢，市場看好台廠華為供應鏈可望受惠，以大立光為首的華為供應鏈股價轉強，包括大立光、瑞昱、智易、光環及台耀，盤中漲幅都維持在 2~3%，表現相對強勢，其中，大立光股價最高漲到 4390 元，漲逾 3%，領先創波段新高，也是近 2 個月以來新高。

被動元件低檔出量，受惠 5G 基地台、智慧手機帶動 MLCC 需求，佳邦亮燈漲停，華新科、信昌電也都大漲超過 6%，國巨、蜜望實、華容、智寶、日電貿、聚鼎、台嘉碩、奇力新、禾伸堂都有 2-4% 漲幅，表現搶眼。

整體來說，台股今天量能不足，預估成交值將不到 1200 億元，也使盤中賣壓湧出，大盤呈現整理格局，由於適逢季底，法人季底結帳賣壓較重，加上外資昨天也終止連 14 買、轉為賣超 31 億元，大盤上攻無力，

不過，由於下檔仍有支撐，預估短線將維持震盪整理走勢，後續關注美中貿易戰發展，若外資重回買超，台股有機會再上攻。