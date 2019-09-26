台北晶華斥資8000萬 將完成今年最大餐飲投資案

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華酒店今 (26) 日宣布，旗下餐廳「晶華軒」經過一個多月的調整，延攬新主廚團隊更專注粵菜餐飲，而館內西餐廳 Robin's 也將於 10 月上旬起改裝，2 家餐廳合計斥資至少 8000 萬元升級，也是今年台北晶華最大的餐飲投資案。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華軒過去每月營收約千萬元，此次斥資約 2000 萬元升級內場廚房設備，外場硬體也汰舊換新，再加上菜單升級，樂觀看業績未來將可成長 10%，而今日晚間重開幕，訂席已近 90%，相當受到顧客青睞。

晶華進一步說明，晶華軒此次延攬擁有超過 30 年粵菜經驗的港籍主廚鄔海明、中式點心行政主廚吳滿權共同掌杓，並重新設計菜色，可望進一步提升館內的中餐口碑。

由於飯店內中餐廳多以粵菜為主軸，市場競爭激烈，晶華軒此次菜單全面升級，大添競爭力，不僅如此，台北晶華也規劃其他餐飲調整，西餐廳 Robin's 牛排屋預計 10 月上旬起將改裝約 40 天，投入約 6000 萬元的資金。

除了餐飲提升，台北晶華已陸續進行客房改裝，預計至明年第一季將全數改裝完畢，至 2020 年住房和餐飲業務二大業務調整大致完成，為營運添助力。