〈創新技術展〉聚焦智慧城市、智慧製造 3項工研院技轉技術成亮點

由經濟部工業局統籌舉辦 2019 台灣創新技術博覽會今 (26) 日登場，聚焦智慧城市、智慧製造、數位服務三大主題，並設立「未來移動」、「國防工業」兩大生態情境區，預期首日將吸引超過 5000 人參展。現場 10 大亮點技術中，有 3 項是由工研院技術移轉。

經濟部工業局聚焦 5+2 產業創新技術，第 2 年整合工業局、技術處、中小企業處、國防部及國發會等五大部會產學研究單位，設立未來科技館展出超過百項技術與產品，應用領域橫跨汽車、化工、能源、醫療、物連網 (IoT) 等技術，合計共有 17 家研發單位及 60 家國內企業。

工研院指出，現場 10 大亮點技術其中有 3 項是由工研院技轉，包含由博遠志能自主研發的 AI 行動影像執法系統，可於人群聚眾場合進行影像擷取、人臉特徵比對，目前已用於警政署、國安局、調查局等，另一方面由福寶科技開發的外骨骼動力輔助機器人，可協助中風、下肢無力、關節術後攣縮的傷者，後續復健、運動，另外也可以應用於工業各個層面。

另一個亮點技術則是由工研院自主研發，目前國際上唯一可偵測 4 種糖尿病的主要病徵，協助非眼科醫師進行糖尿病眼底影像的細微病變判讀，進而提高潛在病患早期發現的比率。

其他亮點技術還包含，由立普思研發用於門禁系統的 3D 感測人臉辨識，研華 (2395-TW) 推出 AI 行車安全解決方案，緯創 (3231-TW) 與中華電 (2412-TW) 合作推出自動駕駛運行暨資訊整合平台，金屬中心開發的無人搬運載具，國防醫學院設計出大量傷患事件處置模擬系統，麗暘科技自主研發的小貝智能機器人。