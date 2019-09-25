中國外長：中國會加強開放 美國應取消所有不合理的限制

中國外交部長王毅週二 (24 日) 在紐約表示，開放是中國既定國策，大門不會關上，中國無意取代美國成為世界的領導人，但希望美國能「取消所有不合理的限制」。

王毅出席由美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會，並發表演說。演說中，王毅強調中國仍會加強開放，同時也希望美國對中國敞開大門，減少各種不合理的限制。

王毅發表演說之際，美中兩大經濟體正陷入貿易逆風，美國指責中方偷竊技術、侵害智慧財產權、強迫技術移轉，對美國企業在中國經營施與種種限制。此外，Google (GOOG-US) 等搜索引擎，在中國也完全遭到屏蔽。

美中雙方預計 10 月展開下一輪經貿磋商，美方要求中國解除種種貿易上不公平的限制。

王毅表示，中國目前關稅水準已經進一步降至 7.5%，低於絕大多數發展中國家。又在世界上首創舉辦進口博覽會，向世界打開中國的市場。

他指出，近日中國取消了合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 投資額度限制，《外商投資法》及其配套法規將於明年全面實施，形成更加公平、透明的市場競爭環境，外商投資負面清單一年比一年縮短。

在兩國貿易談判期間，美國除了對價值數十億美元的中國商品加徵關稅外，今年還把中國電信巨頭華為列入黑名單，中國也進行相應的報復與制裁行動。

王毅說，他希望談判能產生積極的結果，有助美國與中國的經濟合作。他表示，去年中美之間的貿易摩擦給兩國造成了損失，這本不該發生，雙方都應探索新的合作方式。

他補充說，中國基礎建設上「一帶一路」的主張並非針對美國，不應試圖抹黑或破壞它。