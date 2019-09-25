台股盤後－台積電尾盤黑翻紅 大盤跌幅收斂驚險守住10日線

受美國 9 月消費者信心數據驟降，加上美國總統川普正式遭到美國眾議院啟動彈劾調查影響，美股四大指數走跌，拖累亞股全面走跌，台股今 (25) 日開低跌破 10900 點，尾盤台積電由黑翻紅也帶動大盤跌幅收斂，驚險守住 10 日均線，終場加權股價指數下跌 44.32 點，收在 10873.69 點，成交量萎縮至 1043.89 億元。

觀察權值股今日表現，權值三王今表現疲弱，台積電早盤維持在盤下震盪，尾盤買單進場，股價由黑翻紅，以小漲作收，也帶動大盤跌幅收斂，大立光同樣力守盤上，呈現小漲局面，鴻海則在盤下震盪。

盤面上強勢指標，建漢卡位 5G 商機，今股價強攻漲停，創下 1 年多來波段新高，而華新集團旗下 PCB 廠瀚宇博將參與嘉聯益私募，今股價也相對強勢，瀚宇博漲近半根停板，嘉聯益也有 1% 漲幅。

另一方面，受到耐吉 (NIKE) 在美股盤後公布財報，在新品驅動銷售成長下獲利超預期，相關概念股成為盤面強勢族群，豐泰、鈺齊 - KY 漲逾 3%、寶成同樣力守盤上。

台達電受到 PC 業務表現不佳，及工業自動化事業尚未復甦影響，內外資同步看壞第 3 季營收，接連看空下修目標價，今股價跌近半根停板，也跌破年線，創下波段新低。

盤面上弱勢族群，遊戲股網龍、智崴跌逾 4%、宇峻跌逾 3%，傳奇、鈊象也在盤下，相對弱勢，散熱族群也呈現漲多拉回格局，健策跌逾 3%，雙鴻、超重、奇鋐也都跌逾 1%。

法人表示，美股震盪收黑，台股今呈現漲多拉回格局，加上面臨上方 11000 點壓力區，在量能無法有效放大下，預料短線將維持高檔整理，建議可先留意具有題材性的族群、個股表現。