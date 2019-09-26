台股盤前—美中貿易可望提前達成 估將震盪走揚

台股昨 (25) 日受美四大指數走跌影響，開盤跌破 10900 點，尾盤台積電翻紅大盤跌幅收斂，終場下跌 44.32 點，收在 10873.69 點，成交量縮至 1043.89 億元。法人指出，受到美中貿易協議可望提前達成，大盤今 (26) 日可望向上攀揚，站回 10900 點關卡，惟仍將維持震盪整理格局。

台北市京華城標售案四度開標，二組投資方搶標，由威京集團旗下中石化透過鼎越開發，以 372 億 1 萬元「自己人」標回，溢價率 8.8%，換算每坪 746 萬元。由於土地開發為中石化雙主軸發展重點之一，看好未來台北市東區辦公大樓市場，決定由鼎越開發參與投標，京華城地上物預計明年初動工拆除，規劃闢建 4 棟地上層 19 樓的頂級商辦，有機會在 2023 年完工。

阿里巴巴宣布旗下半導體公司平頭哥，首顆自行研發的人工智慧晶片「含光 800」問世，據了解，「含光 800」採用台積電 7 奈米製程生產，在 AI 應用普及之下，阿里加入人工晶片戰場後，也將為台積電後續營運添動能。

聯電獲准併購與富士通半導體 (FSL) 合資的 12 吋晶圓廠日本三重富士通半導體 (MIFS) 全部股權，將於 10 月 1 日完成併購，未來將可為聯電年營收增加 10-12%，提升晶圓代工市佔率，挑戰格芯老二地位。

晶片大廠高通搶占 5G 商機，5G 系統單晶片最快於今年底量產，將與聯發科的 5G 系統單晶片正面對決。法人表示，高通 5G 射頻元件訂單已獨家委由砷化鎵大廠穩懋，一旦 5G 商機進入爆發成長期，穩懋未來訂單展望將同步看俏。

晶華酒店董事長潘思亮宣布，將在台灣投入「五星飯店 + 豪宅」開發案，規劃以 Regent(麗晶) 為品牌，攜手建商共同打造，目前正在洽談中，第一案可能鎖定台北市精華區，最快明年啟動。

元大金控董事會決議，對元大人壽現金增資 140 億元，元大金表示，現增元大人壽主要是基於增資健全財務等三大考量。這也是元大金連續第 3 年對元大人壽增資，力拚元大人壽成為金控第三獲利引擎。

法人指出，台股本周陷入漲多拉回修正，外資昨日也中止連 14 買，但受到美中貿易協議可望提前達成帶動，美股周三收漲，短線指數將以盤代跌，大盤今日可望向上攀揚，重新站回 10900 點關卡，惟仍將維持震盪整理格局，可留意季底投信作帳相關概念股。