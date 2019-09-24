三大法人買超台股15.5億 外資大買陸股ETF逾2.5萬張

台股今 (24) 日市場追價意願低落，大盤指數勉強守住 10918 點，成交量縮至 1087.29 億元，三大法人由賣轉買，合計買超 15.56 億元，僅投信調節 8.13 億元，外資鎖定陸股大買指數 ETF 逾 2.5 萬張。

三大法人今天僅投信賣超 8.13 億元，外資與自營商同步買超，金額分別為 21.66 億元、2.03 億元，三大法人合計買超 15.56 億元。

外資買超前五大個股中前五名分別為：元大滬深 300 正 2(2.5 萬張)、永豐金 (1.1 萬張)、台泥 (1.08 萬張)、緯創 (9589 張)、京元電 (8602 張)；賣超前五大：元大台灣 50 反 1(10312 張)、旺宏 (8998 張)、中信金 (8322 張)、元大 S&P 原油正 2(7890 張)、元大金 (6905 張)。

自營商買超前五大：元大滬深 300 正 2(22394 張)、元大台灣 50 反 1(5921 張)、元大高股息 (4478 張)、元大 S&P 原油反 1(2511 張)、國泰中國 A50 正 2(2086 張)；賣超前五大：富邦 VIX(2685 張)、元大台灣 ESG 永續 (2372 張)、新光金 (2229 張)、嘉聯益 (2017 張)、永豐金 (1623 張)。

投信部分，買超前五大個股：嘉聯益 (1222 張)、南電 (1154 張)、技嘉 (1149 張)、義隆 (777 張)、立積 (385 張)；賣超前五大聯電 (6708 張)、兆豐金 (2845 張)、台光電 (1214 張)、智原 (857 張)、遠東新 (810 張)。