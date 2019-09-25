壓線！10900變盤臨界點？提防周選結算雙巴盤

台股的 10900 點關卡多空角力，多空緊繃，台股大盤昨日並出現「壓線」，剛好收在 10918 的 5 日均線上，變盤已達臨界點? 到底是要往 11000 點續攻? 還是要進入回檔? 不過今日剛好碰上周選擇權結算，還是得提防莊家又趁機大玩「雙巴」，吃散戶豆腐! 關鍵點位仍為 10877、10906、10927 點。

10900 點關卡，南北二道護城河，分別在 10877 點與 10906 點，多方如果要維持控盤優勢，必須站穩 10927 點，才有機會維持目前 11000 點關前高檔震盪，伺機再往 10944 與 10977 挑戰。但如 10877 點未能守住，則需提防短線不耐久盤賣壓出籠，本波攻勢結束，恐續往 10844 點、10827 點附近尋求支撐。

外資連續 14 個交易日買超台股，短線是否還有新動能繼續推升台股? 新台幣匯率 31 元關卡可當作外資熱錢溫度計。如新台幣再出現升值走勢，將有新一波熱錢湧入，外資將有新動能推升台股，但如新台幣匯率 31 元關卡遭到壓抑，外資目前轉進台股的資金，都屬前一波熱錢，也需提防新台幣轉貶，已賺到匯差的熱錢再度自台股提款走人。

雖然指數震盪幅度壓縮，但個股部分輪動明顯加速，操作難度大增。由於時間點進入 9 月下旬，已拉出波段漲幅的個股，明顯在股價創高後，就有獲利了結的賣壓出籠。而且目前盤面，僅有一套資金，不時出現「拉東出西」手法。短線上漲幅已大，而且出現高檔爆量個股或族群，投資人可先觀望，貿然搶進恐住套房。另外已經出現法人賣超，且股價跌破 10 日線者，也需提防遭到法人結帳! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)