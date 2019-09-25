8月營業氣候測驗點調查二升一降 營建業上揚力道強

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營業氣候測驗點調查，製造業為 96.14 點，較上月增加 1.16 點，為連續二個月上升態勢；服務業 91.16 點，月減 1.46 點；而營造業為 100.35 點，較上月一口氣上揚 2.26 點，為連續第 4 個月上揚，也來到近 1 年半高點。

台經院指出，適逢電子零組件產業旺季，加以 5G 基礎建設帶動，消費性電子新品備貨和高階製程需求強勁，拉抬電子機械業廠商看好 8 月景氣比例接近 50%。

服務業方面，車市適逢民俗月傳統淡季，拖累整體零售業營業額較上月下滑，加上美中貿易戰升溫、美債殖利率倒掛引發市場恐慌，影響市場投資氣氛，使 8 月證券業者對於當月景氣看法較為悲觀。

營建業方面，儘管面臨傳統民俗月影響，房市成交量明顯較上月下滑，但受惠於多項工程建設進入施作高峰，且政府投資動能增強，使營造業廠商對當月及未來半年景氣看法較上月樂觀，成為帶動本月營建業測驗點上揚的主因。

在製造業調查部分，廠商認為當 (8) 月景氣為「好」比率為 26.6%，月減 3.0 個百分點，「壞」的比率為 29.8%，月增 7.0 個百分點，其中，紡織業、金屬製品業、運輸工具業和精密器械廠商對當月景氣看壞比例超過 50%，而占製造業權重最大的電子機械業廠商，對當月景氣看好比例相對較高。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好廠商減少 5.6 個百分點至 14.6%，看壞比率減少 0.1 個百分點至 24.4%，其中，以金屬製品、橡膠製品和精密器械廠商對未來半年景氣看壞比例較高，其餘廠商多以持平看待。

在服務業調查部分，對當 (8) 月景氣看壞比例較高者為證券業與運輸倉儲業，而零售業、銀行業、批發業與餐旅業對當月景氣多以持平看待。

服務業看未來半年，以證券業與零售業較高，對未來半年景氣看好比例超過一半。

營造業方面，由於公路建設區段標陸續完工驗收，鐵路改建、輕軌建設和海事工程等工期進入施作高峰，加上重大橋樑建設、公共住宅各期基地新建等也開始動土興建，帶動整體營建業的表現。

至於不動產業，8 月六都建物買賣移轉件數較 7 月衰退 24.17%，且賣方開價有趨硬的態勢、供給壓力未除，台經院預計第 4 季國內住宅市場表現仍審慎以對，住宅市場呈現前高後低、北冷中南熱的格局，且住宅、商用不動產依舊出現景氣分化的趨勢。