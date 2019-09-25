累計儲量飆升 中國鄂爾多斯盆地發現「億立方」氣田

中國石油化工有限公司 (簡稱中石化) 今 (25) 日宣布，鄂爾多斯盆地東勝氣田再新增探明儲量，累計探明儲量已破千億立方米，達到近 20 年來又一大規模油氣田探勘成就，預計產能還將持續加快。

中石化今日宣布，鄂爾多斯盆地東勝氣田新增 442 億立方米油氣探勘，累計探明儲量達 1239 億立方米，為近年來再一大規模油氣田，相當於億噸級當量油氣田。

鄂爾多斯盆地擁有東勝和大牛地兩大油田，目前累計產氣已達 400 億立方米，除為大華北地區上億戶居民提供日常用氣外，還確保油氣產地約 1 萬戶農牧居民的生活用氣。

中石化華北石油局總經理呂新華表示，東勝為繼大牛地油田後，該公司在鄂爾多斯盆地的重要資源產地，接下來東勝油田產能將持續加快，並於今年底達到每年 15 億立方米產能，明年再達每年 20 億立方米產能。

圖：中石化提供

為落實中國國家主席習近平加強油氣探勘力度，中石化上月宣布在四川新增天然氣探明儲量 921 億立方米，同時宣布加速推進天然氣產供銷體系建設，拉高天然氣產能。

中國近期發布報告中指出 2019 年，中國油氣探勘總投入約人民幣 2667.6 億元，年增 20.5%。

中國國家能源局監管總監李冶表示，近 10 年來，該國油氣產量年增幅遠遠不及消費量，為擴大油氣探勘開發，須透過加強政策配套措施、建立市場機制擴大競爭範圍，來增加上游供應主體。