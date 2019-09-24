川普暗示貿易結構性問題 Rabobank：除非中國改變經濟模式

川普此前表示，希望與中國達成「全面性」協議，且不急於在 2020 年總統大選前達到目標，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 對此分析，川普的言論暗示著希望中國能解決其他重要問題，而解決這些問題需要中國改變經濟模式，這不太可能會發生，因此，Rabobank 對貿易戰出現突破性進展抱持懷疑態度。

針對曠日多時的美中貿易紛爭，川普上週五 (20 日) 一反先前接受臨時協議的態度，表示美國希望達成「全面性」的協議，不只是部分而已。

隨著美國要求中方取消訪美農場，Rabobank 金融市場研究主管 Michael Every 認為，這恐導致中國擴大美國農產品採購的希望生變，並指出，川普同時希望中國著手解決其他問題，包含知識產權、市場開放以及北京政府對本土產業的補貼等。

美國向來對中國在知識產權盜竊，以及迫使美國企業在進入中國市場前，必須先交出技術作為交換的作法有異議，同時還希望中國減少國營企業的補貼，要求中國開放市場供外資進入，儘管雙方代表多次進行討論，兩國在貿易結構性問題上，卻遲遲未見進展。

若想解決這些問題，Every 認為，中國將不得不改變既有經濟模式，這對現階段的北京政府來說，幾乎不可能發生，因此對近期貿易戰出現突破性進展表示懷疑。

美中貿易戰談判進程往返不斷，Every 認為，這與川普對美國經濟的樂觀態度有關，讓他能夠在沒有壓力的情況下進行協議談判。