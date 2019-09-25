[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/24 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2888 新光金 09/24 上市增資 09/18-09/20 31000 8.60 8.60 凱基 05 09/23 212417 2888A 新光金甲特09/24 上市增資 09/18-09/20 6835 45.00 45.00 凱基 01 09/23 30175 6491 晶碩 10/01 初上市 09/25-09/27 2975 152.00 152.00 元大 01 09/30 8279 生展生技 10/03 上櫃增資 09/27-10/01 340 120.00 120.00 群益金鼎 01 5876 上海商銀 10/08 上櫃增資 10/02-10/04 32300 36.00 36.00 華南永昌 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。