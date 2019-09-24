家登7、8月純益年增14倍 每股賺0.66元

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 由於股價走勢凌厲，今 (24) 日應主管機關要求公告 8 月自結數，稅後純益 3200 萬元，年增 3.57 倍，每股純益 0.47 元；7、8 月累計稅後純益 4500 萬元，年增 14 倍，每股純益 0.66 元。

家登 8 月合併營收 2.17 億元，年增 57%，稅前淨利 3900 萬元，年增 3.88 倍，稅後純益 3200 萬元，年增 3.57 倍，每股純益 0.47 元。

家登 7、8 月合併營收 3.9 億元，年增 55%，稅前淨利 5900 萬元，年增 18.67 倍，稅後純益 4500 萬元，年增 14 倍，每股純益 0.66 元。

由於全球晶圓代工大廠紛紛導入 EUV 製程，帶動家登今年營運表現續揚，在 7 奈米製程與自動化設備需求驅動下，法人估，家登第 3 季營收可望季增 2 成，且從過往營運軌跡來看，由於年底前客戶均有預算待消化，推升急單需求，第 4 季營收可望攀全年高峰，下半年營收將逐季攀揚。

此外，據 ASML 推估的未來 3 年 EUV 發展藍圖，家登明年光罩傳載系列產品，出貨量可望年增 3 倍。家登表示，已備妥產能，樂觀面對未來 5G 需求，將積極備戰全球市場，加速產品通過新舊廠認證，並取得訂單，擴張全球半導體載具市占率。

隨著 7 奈米製程發展推進，EUV(極紫外光) 光罩傳送盒成市場焦點，家登明年營運動能可期，受惠此利多消息激勵，近期股價走勢凌厲，近 5 個交易日股價漲幅達 34%。

家登日 K 線圖



