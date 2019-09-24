〈良得電法說〉打進輝達Shield TV供應鏈 電動車線束明年Q2放量

連接線廠良得電 (2462-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長特助暨發言人江文裕透露，今年除了打進輝達(Nvidia)，成為 Shield TV 電源線的獨家供應商外，也打進中國電器商美的(Midea)，加上明年首季電動車線束可望通過認證，第 2 季就可開始出貨，均為明年營運成長動能。

良得電今年首度打入輝達供應鏈，主要是出貨 Shield TV 的 AC 電源線，江文裕指出，雖然初期每月出貨量僅 2-3 萬條，但由於客製化程度高，單價、毛利均是傳統電源線的數倍起跳，待放量後，可望顯著提升獲利表現。

另外，隨著物聯網浪潮興起，江文裕也看好，中國家電商美的推出的智慧微波爐、亞馬遜的智慧音箱等相關應用，可望持續成長，也將帶動 wifi 線束的需求。

除了電子產品外，良得電也鎖定電動車市場，江文裕指出，目前線束可應用在隨車附上的充電急救包，目前 IATF 16949 預計將於明年第 1 季取得認證，第 2 季可望開始放量出貨，也將成明年營運動能。

而因應訂單需求成長，良得電也在今年加速擴產，全年資本支出將近 6000 萬元，產能較去年成長超過 3 成，未來中國惠州廠也將啟動二期擴產，預計明年第 2 季投產，衝刺出貨。