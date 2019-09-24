對沖基金坐擁兩優勢吸引法人資金 資金規模逾3兆美元

對沖基金憑藉著穩定與管理下檔風險，在市場風險波動加劇情況下日漸受法人青睞，根據美銀美林統計，去年對沖基金資產規模從 30 年前的 400 多億美元增加至 3.1 兆美元，銀行與投顧配置比重也達雙位數成長，共同基金配置比重更飆升至 5 成。

富蘭克林證券投顧表示，比起單一對沖策略模式，對沖基金包括：股票對沖、全球宏觀、相對價值與事件驅動四大對沖策略，可透過策略優勢結合市場環境靈活度，適度調整權重。

富蘭克林證券投顧指出，透過投組的方式結合多樣對沖策略，可協助投資人建立多元、分散的投資組合，在績效表現穩定的同時，降低極端值出現的機率和幅度，避免投資人因短線損失而提早離場，錯失市場反彈契機。

富蘭克林投顧指出，多樣的對沖策略核心主要可分為兩大類：第一類是透過尋找市場缺乏效率的定價和相關資產間（如股票和債券）相對表現的差異，以套利策略獲取收益，運用策略例如相對價值策略 (Relative Value) 和事件驅動策略 (Event Driven)。

其中相對價值關注 “成對證券” 之間的價格關係，鎖定異常價格時，並預期其關係將回到正常化進行套利，事件驅動則投資那些預計會受到經濟或企業活動影響，且存在價格變動機會的公司標的。

第二類則是藉由觀察市場的變動趨勢或政策不一致性，在不確定性下，減少對市場曝險的同時，找尋潛在投資機會，運用策略包含股票對沖策略 (Equity Hedge) 及全球宏觀策略 (Global Macro)。

股票對沖利用同時做多和做空的雙邊操作來減少對整體市場的曝險，全球宏觀運用量化模型，對經濟數據進行研究分析，判斷出不同時期的價格趨勢、並由此趨勢方向中獲利。