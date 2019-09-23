華為否認與中移動聯手收購巴西電信商

在巴西即將開始佈建 5G 網路之際，近期市場傳出華為將聯手中國移動收購巴西電信運營商 Oi SA。但根據陸媒今 (23) 日消息指出，華為已否認傳言。

2016 年 6 月 Oi SA 曾因虧損約 190 億美元而被迫申請破產重組，之後便開始進行一連串改造，並使營運重回正軌。不過 2019 年第一季度該公司淨損仍達 8.58 億美元，年增 66%。

Oi SA 在巴西擁有近 360,000 公里的光纖基礎設施，是巴西最大的固定電話營運商及第四大移動電話營運商。未來一旦巴西開始進行 5G 網路建設，這些設施能夠保障收購方的業務能明顯成長。

除了華為與中國移動外，Oi SA 也與西班牙電信運營商 Telefonica SA、意大利電信運營商 Telecom Italia SpA 及美國電信運營商 AT&T 等公司進行過有關收購案的談判。

路透社引述華為聲明指出，華為於巴西開展業務已逾 20 年，正與巴西所有重要電信營運商合作，提供最佳的產品及解決方案，以支持巴西進行數位化轉型。

(圖片: AFP)

此外，路透社在更早前曾報導指出巴西聖保羅州州長 João Doria 表示，華為計劃未來 3 年在聖保羅投資 8 億美元建造一座智慧手機工廠，以滿足巴西的 5G 需求。

針對收購案，華為方面最新回應並沒有關於收購 Oi SA 的想法或計劃。至於中國移動方面，則未對該收購案發表任何評論。

