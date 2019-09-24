台股盤中－權值股帶頭衝 重返10900大關 站穩5日線

美中貿易磋商發展未明，加上全球經濟數據喜憂參半，美股周一開低走平，台股今早在盤下震盪，但隨著權值股由黑翻紅，指數再度重返 10900 點大關，資金點火 IC 設計、PCB、MLCC 族群，不過本周因摩台結算與季底作帳，市場觀望氣氛濃，台股恐持續高檔震盪，成交量萎縮至 1100 億元水準。

蘋概三王今日漲跌不同步，台積電由黑翻紅，鴻海維持小漲，大立光則在盤下震盪，跌幅近 1%，權值股早盤一度綠油油，不過台塑化盤中在買盤挹注下，漲幅達 2%，其餘如南亞、富邦金等都黑翻紅，漲幅近 1%，為盤勢增溫。

高價股今日走勢不一，信驊、精測再現股后爭奪戰，精測漲幅逾 1%，持續站穩所有均線上，儒鴻則受客戶成長帶動，外資調升評等至買進，股價漲幅近 2%，不過和泰車因漲多拉回，跌幅近 1%，其餘如譜瑞 - KY、祥碩也有近 1% 的跌幅。

今日盤面聚焦 IC 設計、PCB、MLCC 族群，IC 設計今日再續強，昇陽半開高走高，突破均線糾結，漲幅逾半根漲停板，揚智再連三紅後，今日再度向上挑戰，漲幅近 4%，其餘如京元電、晶相光也因各擁題材，漲幅皆達 2%。

銘旺科繼昨日漲停後，今日跳空開高，隨即亮燈漲停，帶動 PCB 族群輪動上漲，楠梓電則在網通題材帶動下，漲幅近半根漲停板，其餘如嘉聯益、瀚宇博也 2% 漲幅，不過華通、欣興則因高檔調節，今日稍作休息，跌幅近 1%。

MLCC 族群今日在鈞寶強漲帶動下，皆有不錯漲幅，鈞寶再續強，漲幅近 8%，智寶也有近 4% 漲幅，其餘如國巨、華新科則小漲近 1%。

整體而言，台股本周除受國際局勢不明影響，加上摩台指本周將結算，還有投信季底作帳，且市場觀望氣氛仍濃，短期恐維持高檔震盪。