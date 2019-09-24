各業者積極進軍OTT市場 衝擊Netflix獨大地位

數位內容時代當道，蘋果 (APPL-US) 宣布 11 月將推出自家影音服務，研調機構 DIGITIMES Research 表示，包含迪士尼、Comcast 及 AT&T 等各大業者也都積極搶攻 OTT(over-the-top) 市場，未來將衝擊 Netflix 的產業龍頭地位。

DIGITIMES Research 分析師羅惠隆表示，Netflix 因原創內容而具有產業領導優勢，但內容業者為擺脫通路分成，嘗試以各種 OTT 服務訂閱制讓用戶隨選收視，推升 OTT 服務市場未來競爭更加激烈，而以 TV 收視為主的終端設備業者，則將朝更多選擇的擴充 smart TV 平台發展。

今年 11 月起包含迪士尼、Comcast、AT&T 與蘋果 (APPL-US) 等都宣布推出訂閱制 OTT 數位內容隨選服務，並強調原創內容的獨特性，其中迪士尼、Comcast 及 AT&T 等媒體巨擘還擁有累積數十年的影視資料庫，預期將會以獨占方式上架自家影劇來吸引用戶，蘋果則以低價、家庭方案吸引用戶訂閱，並推出買新款旗艦手機即可免費收視 1 年的優惠。

DIGITIMES Research 表示，各家推出 OTT 服務將以獨占內容自重，用戶為節省費用，將改變過去消費習慣，改以計畫性訂閱方式，預期在媒體巨擘投入 OTT 服務後，Netflix 雖然仍將憑藉自身原創內容，維持一定的用戶市占，但獨大地位恐不復見。

對於 TV 製造商來說，DIGITIMES Research 指出，各家業者在 OTT 平台加速導入各種新畫質技術，可望推升消費者購買高畫質、大尺寸電視的意願，帶動相容終端裝置要求逐步提高。