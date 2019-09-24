台股盤前－外資連13日買超 惟萬一關卡動能趨緩

台股昨 (23) 日力守 5 日線與 10900 點關卡，指數終場下跌 10.67 點，收在 10919.02 點，不過，外資連 13 日買超，合計買超 928 億元，惟買超動能趨緩，法人表示，本周摩台指結算與投信法人季底作帳，都將影響台股能否走向萬一關卡。

美股方面，中國採購 60 萬噸美豆，並應美方要求，取消參訪程，加上美製造業 PMI 指數優預期，提振市場信心，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 14.92 點，或 0.06%，收 26949.99 點；那斯達克指數下跌 5.21 點，或 0.06%，收 8112.46 點；標普 500 指數下跌 0.29 點，或 0.01%，收 2991.78 點；費城半導體指數上漲 15.09 點，或 0.97%，收 1578.09 點。

永豐金及永豐銀行，針對出售子行美國遠東銀行專案負責人、永豐銀前總經理張晉源，負責出售美國遠東銀 (FENB)，疑似隱匿實際的資產價值，依違反金控法及銀行法控告張晉源背信罪，張晉源也對此表示，永豐銀美國子行出售案，讓永豐金股價上漲，一度被認為是成功交易案，如今卻變成弊案，根本是顛倒黑白。

經濟部公布 8 月工業生產指數為 115.29，年增 2.28%，其中，製造業生產指數，受惠台商回流帶動生產，及積體電路高階製程需求強勁，指數為 115.03，連續 2 個月正成長，年增 2.11%，經濟部預期，9 月指數有望持平或小幅成長，若第 4 季平均每月指數維持 117.73，全年就能維持正成長。

蘋果上週表示，中國製 Mac Pro 的 10 項關鍵零件，豁免 25% 關稅後，昨日再宣布，新款高階 Mac Pro 桌上型電腦，將在德克薩斯州組裝，生產流程將很快啟動，但未發布具體時間。

法人表示，外資持續買超台股，增加不少多頭信心，不過台股逐漸邁入高檔套牢區，萬一關卡仍有一定壓力，短線可留意投信買超、擁有資金行情的中小型個股。