新光三越數位周年慶元年 整合線上線下業績估衝破200億元

百貨龍頭新光三越今 (23) 日宣布，旗下全台六大館將於 10 月 3 日起同步展開 2019 周年慶活動，今年是新光三越數位周年慶元年，看準「滑」商機，更強調線上與線下結合，並規劃手機 APP 線上限定商品，藉此觸及更廣的客源，目標六大店業績衝上 76 億元，年增 1%，全台 15 店業績目標是挑戰 204 億元，年增 1%。

新光三越北部周年慶活動由台北南西店打頭陣，南西店一向被新光三越視為周年慶的風向球，新光三越指出，南西一館和三館業績今年以來較去年同期年增高達 14%，在全台零售市場中，業績成長表現「是很難的事情」，因此，對南西店周慶設下 22 億元目標，比起去年同期的 21.75 億元至少成長 1%。

新光三越南西店主管進一步說，化妝品一級戰區已備妥 80 萬組商品，預計年增幅達 5%，光是化妝品業績，至少要突破 8 億元。

就數位服務來看，新光三越強調走在同業的前端，例如 APP 全新導入店內導航服務 (先導入台北信義新天地)、skm pay 可線上支付停車費，以及訂候位美食餐廳等服務，並在周年慶期間在 APP 開賣逾 33 萬組商品，藉此吸引與以往到店搶購不同的消費族群。

另外，新光三越趕在周年慶前，已完成秋季改裝，全台共導入 358 個新品牌。

對於近期陸客減少議題，新光三越回應，就目前蓬勃發展的台北南西商圈來看，外籍來客以日韓港澳星馬為主，較不受影響。