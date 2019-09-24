投資帳戶快補錢 選擇權「賣出買權及賣權混合」將調高保證金

「賣出買權及賣權混合部位」因為承受高風險，期交所表示，為強化交易人持有「賣出買權及賣權混合部位」組合的保證金風險承受力，及提高風險意識，期交所自今 (2019) 年 9 月 30 日一般交易時段結束後開始，將調整賣出買權及賣權混合部位保證金計收方式，也就是說，保證金將增加，投資人應提前先補足保證金。

期交所表示，選擇權交易策略相當多元，透過對市場行情走勢變化預期，交易人可依其交易策略，將選擇權組合成不同組合部位，至於保證金計收方式則是依各交易策略及組合部位的風險程度訂定。

期交所進一步指出，各類組合部位中，「賣出買權及賣權混合部位」為同時持有賣出買權及賣出賣權部位的交易策略，遇市場波動由低點驟增，由於該組合部位兩隻腳均為賣方部位，不論行情大漲或大跌，交易人均需承擔鉅額風險。

因此，為了強化為「賣出買權及賣權混合部位」的風險承受力，期交所表示，將把其保證金計收方式調整為「MAXIMUM(賣出 call 之保證金，賣出 put 之保證金)+ 保證金較低方的權利金市值 + 混合部位風險保證金 (C 值)」，相較現行收取方式新增「混合部位風險保證金 (C 值)」。

期交所解釋，「混合部位風險保證金 (C 值)」適用對象為自然人及一般法人，保證金計收方式調整後，自然人及一般法人委託賣出買權及賣權混合部位，與辦理賣出買權及賣權混合部位的指定部位組合時，應依調整後保證金計收方式繳交保證金。

各選擇權契約混合部位風險保證金 (C 值) 由期交所依市場狀況訂定、調整及公告，依期交所 9 月 23 日公告，臺指選擇權 (TXO) 混合部位風險保證金 (C 值) 的結算保證金、維持保證金、原始保證金金額分別為新臺幣 900 元、900 元、1200 元，餘各類契約市場規模尚低，C 值保證金金額均為 0 元。

期交所提醒交易人須注意，9 月 30 日一般交易時段結束後持有臺指選擇權賣出買權及賣權混合部位，每一組合部位原始保證金將多收取新臺幣 1200 元，應預先準備充足保證金，並留意帳戶所需保證金增加對保證金追繳及風險指標的影響。