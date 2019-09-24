豆府公開申購凍結資金逾134億元 中籤率不到0.5% 明日上櫃

台灣韓式連鎖餐飲龍頭豆府 (2752-TW) 由福邦證券輔導上櫃，以競價拍賣及公開申購方式完成股票上櫃前承銷作業，將於明 (25) 日正式掛牌上櫃，日前進行上市前公開申購，公開申購張數共 2400 張，公開申購價為每股 84 元，共有超過 12.8 萬人參與申購，申購過程凍結逾 134 億元資金，中籤率僅 0.45%。

豆府此次新股現增上市公開承銷股數 72% 採競拍，另 28% 採公開申購，最低投標價格為每股 84 元，參與投標合格標單共 1104 筆，得標筆數 281 筆，最低得標價格為 115 元，最高得標價格 130 元，得標加權平均價格為 117.67 元。

此次競拍得標加權平均價格 117.67 元，約為競拍底價 84 元的 1.4 倍。

豆府目前全台共有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房等 4 個品牌，合計為 38 家據點，包括涓豆腐 18 家、北村豆腐家 9 家、韓姜熙的小廚房 6 家、銅盤 5 家，仍持續展店中。

展望後市，豆府表示，將持續優化既有的品牌，並跨足非韓式料理異國料理，預計 10 月中旬在台開立第一間非韓料理，包括引進越南百年河粉品牌「飛機河粉」、米其林泰式炒河粉、以及開發台灣五星主廚牛肉麵。

豆府 2017 年、2018 年營收分別為 9.3 億元、11.1 億元，年增率分別為 20.88% 和 18.95%，稅後純益 9340 萬元、1.15 億元，每股純益 (EPS) 分別為 14.47 元、7.36 元。

而豆府今年上半年合併營收為 6.54 億元，年增 29.87%，稅後純益 5946 萬元，年增 16.56%，每股純益 3.16 元。