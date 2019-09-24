美股盤後 — 美股收平！費半一枝獨秀 標普觀望 3000 關口 

週一 (23 日) 美中談判波折遭釐清，中方採購 60 萬噸美豆並稱應美方要求才取消參訪美農場行程，此外，美製造業 PMI 指數優預期，華爾街信心提振。

美股自開盤低迷中恢復，標普指數遭遇反彈阻力，卡關 3000 點下方，三大指數近乎持平，反觀，費半指數一枝獨秀，漲幅近 1%。

週一 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 14.92 點，或 0.06%，收 26949.99 點。

那斯達克指數下跌 5.21 點，或 0.06%，收 8112.46 點。

標普 500 指數下跌 0.29 點，或 0.01%，收 2991.78 點。

費城半導體指數上漲 15.09 點，或 0.97%，收 1578.09 點。

標普 11 大板塊有 7 個板塊上揚，必需消費品、房地產與非必需消費品板塊領漲，醫療保健、通訊服務與材料板塊領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.45%；Netflix (NFLX-US) 下滑 1.78%；臉書 (FB-US) 下滑 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.49%。

晶片股集體走高，以科銳 (CREE-US) 領漲 (3.70%)。

AMD (AMD-US) 上漲 1.96%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.57%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 1.55%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.05%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.35%；美光 (MU-US) 上漲 0.90%。

10 年期美債殖利率下滑，銀行股集體收低，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.17%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.16%；高盛 (GS-US) 下跌 0.14%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.43%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.46%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.36%。

焦點個股

運動服裝製造商 Lululemon (LULU-US) 週一上漲 3.11% 至每股 195.18 美元。Piper Jaffray 將 Lululemon 股價評級設為「增持」，看好該公司在男裝與海外銷售增長潛力。

上週末如願為陸製新 Mac Pro 的 10 項關鍵零件豁免 25% 關稅後，週一 (23 日) 蘋果發布聲明，將在德州組裝新版 Mac Pro 電腦，激勵其股價上揚 0.45%。

關鍵經濟數據

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.0，預期 50.3，前值 50.3。

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 50.9，預期 51.5，前值 50.7。

華爾街分析

9 月份美中貿易談判不確定性、歐洲疲軟的經濟數據與好壞參半的 PMI 數據正為市場帶來壓力。儘管如此，標普 500 指數在 9 月仍上漲 2.2%，道瓊上漲 2.1%，那指上漲 1.9%。

Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 表示：「全球經濟增長放緩，但美國經濟增長仍穩步增長，這是有希望的新聞，有希望的數據，但還不是完全明朗化。」

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「市場上存在的問題是，我們是否會在未來 12 個月內走向衰退。因此，所有數據發布都變得越來越重要。」

MRB Partners 合夥人 Phillip Colmar 在一份報告中說：「貿易戰和孤立主義政策構成了未來的主要威脅，部分原因是全球貿易和製造業崗位的減少。鑑於全球出口需求低迷，製造業信心和活動的間接影響將趨明顯。」