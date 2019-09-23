安聯人壽遭罰400萬元 金管會今年開鍘保險業罰金破億元

安聯人壽因辦理法人投保案件、客戶辦理保單借款後購買新保單及洗錢防制作業等 11 項缺失，今 (23) 日被金管會開罰 400 萬元；也讓金管會今 (2019) 年以來對保險業的裁罰正式突破億元。

對於安聯人壽的缺失，例如：辦理投資型保險商品客戶風險屬性評估作業，未就前後二次內容明顯差異處，深入瞭解原因及評估合理性並留存紀錄。辦理法人投保案件，核保人員未審慎評估其投保需求及妥適性逕以承保。辦理高保價商品，要保人由法人變更為自然人的審核作業，未徵提相關佐證資料，以確認變更的合理性等，林林總總共多達 11 項缺失。

因此，金管會今天對安聯人壽依法開罰 400 萬元，並祭出五項糾正。

這也是金管會對保險業者開出的第 61 張罰單，共罰鍰 1 億 290 萬元，正式突破億元罰金，其中，光是 9 月至今天，保險業罰鍰收入就進帳 4920 萬元，其中，南山人壽因為境界之亂，就貢獻了 3000 萬元；如果把時間拉長來看，南山人壽與南山產險今年就接了 8 張罰單，罰鍰金額共 5460 萬元，即占今年保險局罰鍰的 53% 以上。

除了大舉整頓保險業，銀行業今年因為理專監守自盜的弊案也是頻傳，截至今日，銀行業的罰鍰也有達 6970 萬元，再加上證券等其他業態，金管會至今的罰鍰收入已有 2.31 億元，已經超越全年所訂的預算數 2.06 億元。