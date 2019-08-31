史上最大型攻擊 谷歌：iPhone連兩年遭駭客入侵

谷歌安全研究團隊 Google Project Zero 週五 (30 日) 揭露了一系列針對 iPhone 用戶最大的網路惡意攻擊，時間至少持續了兩年，谷哥團隊表示：「恐怕是有史以來針對 iPhone 用戶的最大型網路攻擊」

蘋果對此不願發表評論。

網路安全專家 Ian Beer，同樣身為 Google Project Zero 研究團隊的一員，將這場 iPhone 攻擊，詳細分析並發布在團隊的官方部落格中，Beer 指出，這種無差別攻擊又稱為「水坑攻擊」(Watering Hole)。

據了解這種攻擊是透過網站入侵，駭客會經由這些網站，隨機向用戶植入惡意程式，只要 iPhone 用戶造訪被駭客入侵的網站，就會遭伺服器攻擊，成功被侵入後，iPhone 用戶就可能被植入監控程式，用來竊取私人文件和即時定位。

更可怕的是，根據谷歌團隊分析的數據顯示，這些遭到駭客入侵的網站，每周流量更是高達上千人。

駭入 iPhone 的安全漏洞其中大多涉及 Safari 瀏覽器 (圖片: AFP)

Beer 和他的團隊發現攻擊者使用 12 個獨立的安全漏洞來駭入 iPhone，其中大多涉及 Safari 瀏覽器，且攻擊涵蓋了蘋果的 iOS 10 至 iOS 12 的版本，表示這種攻擊至少已經持續了兩年。

遭到入侵的 iPhone 甚至能被竊取照片和 GPS 定位，甚至能取得 Instagram，WhatsApp 和 Telegram 等隱私數據。