「我的瀟灑時代」 展出新住民女性韌力

全台每年有逾 18 萬位因婚姻來台的新住民，並逐漸歸化成為了正港臺灣人，且肩負著工作及照顧家庭的責任，這群新心女人透過藝術視角，呈現與臺灣社會共榮共創的美好新世代，展期即日起至 11 月 29 日。

弘毓基金會新心女人韌力展覽「我的瀟灑時代」19 日舉辦開幕活動，共有八項主題結合真人圖書館，並以「瀟灑」一詞代表新住民女性的嶄新、新穎、擁有自信等特質，描述新住民女性來台故事、努力成長的過程。

弘毓基金會王乃弘董事長表示，新住民姊妹在生活中，可能受就業歧視、語言不通、貼上外勞、外籍新娘等標籤、在婚姻家庭中容易被管控約束，雖然新住民已持續努力嘗試成為台灣媳婦，但仍不斷存在著矮化、標籤新住民的現況，希望藉由展覽讓社會大眾對新住民有更深入的認識！

新住民小玉說，研究所畢業後開始踏入社工工作，一直以來無法肯定及接納自己，剛好弘毓辦理藝術治療與創作團體，透過團體接觸許多藝術創作媒材，非常享受當下創作過程，透過真人圖書館將經驗分享給大家，讓更多民眾了解新住民的故事。

策展人馬毅綸指出，為提升大眾對新住民的認識與尊重、新住民社會參與的能力，辦理新住民生命韌力團體，於 9 月在山海線、屯區開始辦理一系列瀟灑主題，期待讓更多民眾翻轉對新住民的刻板印象。新心女人韌力展「我的瀟灑時代」展覽，展期即日起至 11 月 29 日，共 3 場次。

展期間並將陸續與西屯區豐盛饌無國界料理餐廳、臺中市立圖書館沙鹿深波分館 / 豐原分館舉辦「真人圖書館」、「靜態展」，另結合「兒童劇公演暨親子野餐活動」等系列活動，真人圖書館採預約報名。