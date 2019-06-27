新光三越信義4店上半年來客破2000萬人創新高 暑假續上看850萬人

全台百貨一級戰區台北市信義區近年來人潮越來越多，百貨龍頭新光三越今 (27) 日指出，上半年以來信義新天地來客突破 2000 萬人次，創同期新高，而人潮就是錢潮，為迎接暑期更多的全客群，7、8 月一口氣規劃逾百場的活動創紀錄，預計參與活動人數將達 15 萬人次，而暑期整體來客量上看 850 萬人。

新光三越信義新天地 A9 店長孫紹堃指出，今年上半年信義新天地來客突破 2000 萬人次，創歷史同期新高，年增 8%，帶動業績年增 5%，對下半年也抱持樂觀看法。

不過，由於信義區百貨業者競爭也相當激烈，為了在暑期將人潮導入店內，今年在暑假首度規劃超過百場的活動，包括 6 場大型展演，場次較去年一口氣增加 1 成，預計光是參加活動人數可達 15 萬人。

孫紹堃說明，本次舉辦的活動中，包括有「2019 國際紋身藝術音樂祭」，是刺青藝術首度進入百貨，將首次見到超過百位藝術家現場刺青，以及「新光三越不插電音樂賽」也相當受到年輕客群歡迎，預計超過 50 組樂團參賽。

而針對學生族群甚至是大朋友喜愛的動漫，新光三越規劃「聖鬥士星矢全台唯一 30 周年特展」，不僅還原漫畫中 9 宮場景外，還有 1:1 的角色雕像；而「超人力霸王」主題特展甚至設有 VR 實境體驗；另外，Marvel 漫威 80 周年快閃店預料也將吸引一大批人潮湧入。

對於小朋友最喜愛的迪士尼， A11 已推出「史迪奇主題夏日清涼季」，為期 1 個月，開幕兩日業績已破 50 萬元。

對喜歡運動的客群，A11 信義運動場 X-plaza 規劃有「3 對 3 鬥牛賽」、知名球隊寶島夢想家球迷見面會，還有近 10 場的瑜珈課程，全力打造都市運動風潮。

另一方面，新光三越看好男性消費商機，在 A9、A4 推出「大人系潮紳講堂」，提供男性髮型、保養和帽子的造型搭配建議，並有超過 10 場「言酒院」課程。

對於親子客群的需求，新光三越則是提出體驗小模特兒、當個小小廚師等超過 40 場會員專屬課程，讓百貨也能成為展現各式生活風格的場域。