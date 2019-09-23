全家射二箭搶進剪刀經濟 年底前全台半數店擴增冷凍櫃

隨著連鎖超商增加機能店鋪的趨勢越來越明朗，全家 (5903-TW) 今 (23) 日宣布，再推出冷凍機能型店舖，除新設立 2 間專門店，既有各店的冷凍空間也持續擴建，預計至今年底，全台將有一半的店舖 (逾 1700 家店) 將擁有 2 門以上立式冷凍櫃，搶進冷凍商機。

據經濟部統計，台灣調理食品產值超過 430 億元，其中冷凍調理食品占總產值近 80%，是調理食品成長的主要來源。

全家表示，冷凍食品需求龐大，去年推出自有品牌「媽媽煮藝」覆熱即食系列後獲得好評，剪刀經濟帶動的商機發酵，因此，此次規畫冷凍機能店，除了店內冷凍商品超過百款，也首次導入 8 項日本冷凍食品，其中 5 項為日本全家熱銷商品。

全家鮮食部部長黃正田進一步說明，台灣人口熟齡化，再加上雙薪家庭和單身趨勢，全家已提早布局冷凍商機，從冷凍食品產線、低溫物流到店舖冷凍空間並進，帶動上半年冷凍商品業績年增近 40%，預計將成為超商未來重要成長動能之一。

此次全家選定以住宅型商圈為主的淡水海都店、龜山新城店兩間店舖率先主打冷凍機能，並首次設置兩門永豐餘生技冷凍商品專櫃，單價落於 85-300 元上下，其中淡水海都店立式冷凍櫃多達 6 門，冷凍商品品項數較一般店舖多出 2 倍以上。

此外，全家也指出，線上平台全家行動購已提供逾 5500 項冷凍生鮮和覆熱即食食品，品項數年增 40%，並提供冷凍店取的服務，可望進一步帶動相關類別業績。

至於低溫物流，全家除了斥資 10 億元建置的高雄岡山多溫層物流中心日前已稼動，也投入 31 億元規劃台中多溫層物流中心，待正式稼動後冷凍倉儲空間將翻倍成長，可同時對應冷凍食品、冷凍電商運送需求。