台股盤後—權值股同步走弱 量縮收黑 力守10900點

受費半指數周五拉回影響，台股今 (23) 日走勢震盪，電子三雄僅鴻海力守盤上，傳產權值股台塑四寶，僅南亞收紅，國泰金、富邦金等金融權值股全數走疲，盤面以中小型股為主，指數終場下跌 10.67 點，收在 10919.02 點，力守 5 日線與 10900 點關卡之上，成交量縮至 1056.47 億元。

台股今日上市類股中，僅橡膠、機電、電子零組件、資服、電子設備、其他電子、生醫、營建、光電、電子、電通、半導體、化生醫、資訊指數收紅，其餘均收黑，橡膠、機電族群漲幅逾 0.8%，表現最強勢，最弱勢的則是汽車指數、下跌 1.41％。

櫃買市場今日表現相對強勁，股價開高走高，終場上漲 0.51 點，以 142.74 點作收，成交量約 276.2 億元。上櫃指數部分，僅其他、觀光、航運、文創、電子零組件、營建、資服、化工、電通指數收黑，其餘指數均收紅，紡織族群漲幅逾 1%，表現最強勢，表現最弱勢的為電通族群、跌幅約 0.4%。

電子三雄方面，台積電今日一路在盤下遊走，尾盤逾 2000 張大單敲進，股價拉回至平盤作收；股王大立光走勢震盪，雖一度拉回盤上，仍不敵賣壓，終場同樣以平盤作收；鴻海為三雄中唯一收紅，股價開低震盪走高，終場上漲 0.27%，收在 74.7 元，站回 5 日線之上。

PCB 族群表現強勢，銘旺科、嘉聯益以漲停作收，瀚宇博漲幅逾 6%，精成科、敬鵬上漲超過 4%，欣興、先豐、柏承、華通、高技、育富、新華同樣表現不俗。

IC 設計族群同樣強勁表態，海德威、旺玖亮燈漲停，揚智、凱柏實業漲幅逾 8%，凌陽、沛亨上漲超過 5%，迅杰、通泰漲幅逾 3%，威盛、義隆、晶豪科、勝群、瑞昱、凌泰漲幅也都超過 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，受到資金流入匯市帶動，新台幣維持強勢格局，帶動台股在國際股市走弱下，維持相對強勢，處平盤附近震盪整理格局，但要向上叩關 11000 點，仍有一定壓力存在，短線可留意擁有資金行情、投信買超的中小型個股做佈局。