外資期現貨不同調 連13買現貨 小幅減碼多單 持續買超緯創

受費半指數上周五拉回影響，台股今 (23) 日走勢震盪，終場下跌 10.67 點，收在 10919.02 點，成交量縮至 1056.47 億元，三大法人方面，外資及陸資買超 15.53 億元，連 13 買，惟期現貨操作不同調，期貨淨多單減碼 965 口，另外投信賣超 2.69 億元，自營商賣超 18.90 億元，共賣超 6.06 億元。個股方面外資持續買超緯創，累計買超張數逾 13 萬張。

台指期部分，外資減碼淨多單 965 口，多單未平倉口數降至 49839 口；投信增持空單 717 口，空單未平倉口數增至 27055 口；自營商回補空單 814 口，空單未平倉口數降至 3568 口。

外資今日買盤集中在電子股，緯創、京元電子均獲外資買超上萬張，其他獲外資大買上千張的電子股包括嘉聯益、揚智、南亞科、瀚宇博、群創、鴻海、楠梓電、廣達、仁寶、欣興、聯電、TPK-KY、友達、聯合再生、奇鋐，傳產股有正新、台泥、寶成、亞太電、華航，金融股為永豐金、第一金、臺企銀、華南金、開發金。

外資買超方面，買超最多的是緯創、大買 16120 張，第 2 名京元電子、買超 12618 張，第 3 名嘉聯益、買超 9931 張，第 4 名揚智、外資買超逾 8000 張，第 5 至 7 名分別為南亞科、瀚宇博、富邦 VIX，均獲外資買超逾 5000 張，第 8 至 10 名分別為正新、台泥、群創，外資買超張數逾 3000 張。

外資賣超方面，賣超最多為元大滬深 300 正 2、遭大賣 24753 張，第 2 至 4 名分別為旺宏、新光金、元大台灣 50 反 1，賣超張數逾 10000 張，第 5 名為元大 S&P 原油正 2、賣超 8448 張，第 6 名中信金、賣超 7479 張，第 7 至 10 名依序為宏碁、燿華、富邦上証正 2、矽格，外資賣超超過 4000 張。

投信今日買超第 1 名為旺宏、買超 2315 張，第 2 至 4 名為嘉聯益、技嘉、中美晶、欣興。投信今日賣超第 1 名為燿華、賣超 2505 張，第 2 至 5 名依序為智邦、台光電、仁寶、華邦電。

國泰證期分析師蔡明翰指出，受到資金流入匯市帶動，新台幣維持強勢格局，帶動台股在國際股市走弱下，維持相對強勢，處平盤附近震盪整理格局，但要向上叩關 11000 點，仍有一定壓力存在，短線可留意擁有資金行情、投信買超的中小型個股做佈局。