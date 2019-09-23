台股盤中－美中談判橫生枝節 陸股下跌 平盤附近狹幅震盪

美中貿易談判再現變數，中國赴美參訪行程突然喊卡，美國總統川普放話，無須在 2020 大選前達成協議，拖累美股上周收黑，亞股今 (23) 日漲跌互見，陸股跌幅約 1%，台股在電子三雄走弱下，開盤下跌 4.88 點，以 10924.81 點開出，盤中一度黑翻紅，惟漲幅隨即收斂，法人表示，本周有摩台指結算與投信法人季底作帳，將影響台股能否續朝萬一前進。

觀察權值股表現，電子三雄開盤走弱，大立光、鴻海盤中一度由黑翻紅，不過盤中持續平盤附近震盪，台積電也在平盤遊走，台塑四寶方面，台塑早盤開小紅，盤中紅翻黑，台塑化及台化則在盤下震盪，南亞相對抗跌，漲幅 0.4%。

PCB 族群成盤面焦點，嘉聯益延續上周漲勢，加上受惠高頻天線材料趨勢明確，一度觸及漲停，惟盤中收斂，漲幅逾 7%，銘旺科開盤即攻上漲停鎖死，來到 22.65 元，南電、敬鵬漲幅逾 3%，欣興、精成科、定穎漲幅逾 2%。

個股方面，iPhone 11 系列新機銷售優預期，供應鏈營運增溫，光學鏡頭廠玉晶光，早盤跳空開高震盪，最高至 442 元，漲幅逾 2%；聲學元件廠美律，早盤帶量強彈 4%，攻上季線，並創兩個來高點。

法人表示，台股在技術面、籌碼面偏向多方，但美中貿易戰的不確定性，仍舊影響投資市場信心。