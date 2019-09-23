大舉尋獲失聯保戶 近80億元保險金找到失主

金管會要求壽險及產險公司全面清查過去「失聯保戶」的未給付保險金，金管會主委顧立雄今 (23) 日表示，經清查，原本應付而未付保險金高達 108 億元，到今年 6 月底已降到近 29 億元，也就是有 79 億元的保險金已經找到失主。

由於有些保戶可能因為搬家、換通訊地址等原因失聯，使得不少保險公司都累積龐大的「應付卻未付」的保險金款項，因此，金管會已經發函給產壽險公會，要求盡快找到被保險人或者是受益人，將保險金給付給他們，但如果一直聯繫不上，就必須將這筆錢「記在帳上」，保險公司須從收入轉列責任準備金或負債。

顧立雄表示，過去這些應付而未付的保險金，沒有保險業所謂「請求權 2 年到期」的問題，因為這是保險公司承認且已開出要支付的款項，只是與受益人失聯，因此金管會要求，若以過去 2 年找不到失聯保戶就轉列收入，這會讓積極找尋受益人的誘因不強，因此金管會在去年發函，要求壽險業將這些「應付而未付」的保險金，需轉列為準備金，並要求業者須積極尋找失聯保戶。

金管會統計，2016 年 4 月之前的應付未付保險金，先前統計有 108 億元，在經過三年積極尋找保戶或受益人之後，到今年 6 月金額已降到 29 億元。