〈金管會立院備詢〉國安人員刷卡買私菸 顧立雄首表態：玉山銀皆符合規定

國安人員吳宗憲藉總統出訪專機之便，夾帶走私免稅菸，針對國安人員透過玉山銀行信用卡刷卡買菸金額竟高達 645 萬元，引發外界疑慮是否有洗錢之虞，對此，金管會主委顧立雄今 (23) 日於立法院首度對外公開表示，經查玉山銀行目前都有符合相關規定。

財委會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、國家安全局長邱國正等相關單位就「108 年 7 月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告，並備質詢。

國安人員吳宗憲夾帶走私免稅菸，涉案人每一筆訂單都是用玉山銀行發行的同一張信用卡刷卡，總金額竟高達 645 萬元，由於只是一個國安單位的少校，為何可以動用如此高的信用卡額度，引發外界關切玉山銀行是否有符合洗錢防制的申報？

顧立雄表示，這部分有洗錢防制相關規定，玉山銀行經查都有符合相關規定。

根據辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶沒有正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取 50 萬元（含等值外幣）以上的金額者或有其他明顯不正常的交易行為等情況，應特別注意。如果認為有疑似洗錢或資恐的交易，除了應確認客戶身份且留存記錄及交易憑證外，並應自發現疑似洗錢或資恐交易日起 10 個營業日內向法務部調查局辦理申報。