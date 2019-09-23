〈財委會質詢〉總統專機私菸案 財長：從法人角度看沒有走私問題

立法院財委會今 (23) 日針對總統專機涉嫌走私菸品要求相關部會進行專案報告，在野黨立委問，運輸私菸到底是走私還是超買？財政部長蘇建榮說，私菸案要從法人與自然人兩個角度來看，法人部分是由華航委託華膳存放在保稅倉庫內，未將菸品從國外運輸入境內，沒有走私問題。

總統專機 7 月 22 日遭踢爆涉嫌違法走私菸品，案發迄今滿 2 個月餘，立法院財委會新會期開議就鎖定私菸案，要求財政部、金管會、國安局、總統府與交通部等相關部會進行專案報告。

國民黨立委賴士葆質詢時問，總統專機私運菸品案是「走私」還是「超買」？

蘇建榮答詢說，這要從法人與自然人兩大層面來看，法人部分，根據北檢偵查結果，認定本案是華航委託子公司華膳存放保稅倉庫內，該菸品已在境內，處於保稅狀態，並非從國外「輸入」至境內，因此未涉及菸酒管理法第 45 條第 2 項輸入私菸罪，應該由菸酒管理法進行行政裁處。

至於自然人部分，北檢則以違反貪汙治罪條例與稅捐稽徵法，就相關部分人員進行起訴，根據刑事優先原則，因此行政法暫緩處理。

財政部強調，對於檢察官不起訴或緩起訴等未涉及刑責部分，台北關已經取得刷卡訂購明細，後續將啟動相關行政調查，待調查結果後再分由權責機關依法裁處。