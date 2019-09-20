擴大A股納入因子？富時羅素：2020年中期展開徵詢

陸媒今 (20) 日報導，富時羅素指出，A 股納入計畫第一階段預計能在 2020 年前全數完成，A 股納入因子將於階段完成後達到 25%，計畫於 2020 年 9 月起，向市場徵詢提升 A 股納入因子的意見。

富時羅素亞太區董事總經理白美蘭今 (20) 日表示，目前 A 股納入計畫第一階段第一步實施相當順利，今日收盤後本階段第二步始生效，A 股納入因子將自 5% 提升至 15%，預計第三步在 2020 年 3 月生效，屆時 A 股納入因子將進一步提升至 25%。

白美蘭稱，待第一階段全數完成後，將會給投資者時間適應，9 月時會進一步徵詢提升 A 股納入因子的意見。

今 (20) 日收盤後，第一階段第二步始生效，A 股納入因子將自 5% 提升至 15%，針對本階段提升幅度是否過大，白美蘭稱將根據中國市場開放進度，來決定下階段安排。

近期美元處於強勢格局，導致資金流出新興市場，富時羅素全球指數中所含 A 股也遭遇資金流出情形。白美蘭稱，基於分散市場風險，投資者不會放棄對新興市場的投資，因此資金流出對 A 股的影響仍在可控範圍。

目前全球投資人對於 A 股市場仍有諸多期待，像是提升外資持有個股比例上限、排除假期差異造成的交易障礙，以及在透過 QFII 或 RFII 投資 A 股時，能夠實現款券同步交割 (Delivery Versus Payment) 等。

隨著許多外資機構對 A 股市場展露興趣，未來富時羅素計畫設立更多在岸指數，例如 A 股 ESG 指數以及 Smart beta 指數，甚至可根據客戶需要，發行相關 A 股指數。