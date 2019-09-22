同泰減資案本月底完成 Q4擬再辦現增引策略夥伴

為引進策略夥伴，改善財務結構，軟板廠同泰電子 (3321-TW) 預計辦理減資彌補虧損案，減資比例約 2 成，同泰此減資彌補虧損案向金管會申報並將在明 (23) 日生效，減資案基準日規劃本月底之前，減資完成後資本額將降到 9.32 億元。

同泰預計隨後將再送件申報辦理現金增資案，預計發行現增 3.3 萬張，增資完成後，股本將達 12.62 億元，減增資案都預計今年底前完成。

同泰受惠手機無線充電軟板新客戶、訂單挹注，揚州廠 7 月營運轉虧為盈，9 月接單生產也順暢，公司認為，揚州廠營運向上，有助整體營運改善，第 3 、 4 季將進行減、增資改善財務體質，透過增資引進策略聯盟伙伴。

同泰減資案預計在 9 月底完成，並擬今年第 4 季將再辦理現金增資，增資發行 3.3 萬張，估減增資案完成後，股本將擴充到 12.62 億元，較目前的 11.76 億元增加。

同泰為欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，近年開發韓系手機廠客戶，並積極布局 Mini LED 背光源巨量移轉載板，已有出貨實績，正等待市場成熟，同泰為三星手機生產無線充電軟板，並獲美系手機廠採用，最快下半年出貨。

同泰今年第 1 季為營運淡季，稅後虧損 1.27 億元，每股淨損為 1.08 元，第 2 季虧損擴大達 1.52 億元，單季每股虧損 1.3 元；累計上半年合併營收為 11.79 億元，稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 2.38 元 。

法人估，同泰揚州廠第 3 季將轉盈，但仍受台灣廠營運不佳拖累，第 3 季整體仍虧損，但幅度將縮小，最快第 4 季轉盈。