同泰通過減資案 最快明天送件申報

同泰 (3321-TW) 今 (26) 日召開股東臨時會，通過減資彌補虧損案，減資比例為 20.75883083%，減資完成後，資本額將降到 9.32 億元，最快明天立即送件，預計將再增資發行現增 3.3 萬張，增資完成後，股本將達 12.62 億元。



同泰受惠手機無線充電軟板新客戶、訂單挹注下，揚州廠 7 月營運轉虧為盈，公司認為，揚州廠營運向上，有助整體營運改善，下半年將進行減、增資改善財務體質，透過增資引進策略聯盟伙伴。

同泰今日股東臨時會討論減資，第 3 季將完成，今年第 4 季將再辦理現金增資，增資發行 3.3 萬張，估減增資案完成後，股本轉擴充到 12.62 億元，較目前的 11.76 億元增加。

同泰為欣興電子 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，近年朝韓系手機廠開發，並積極布局 Mini LED 背光源巨量移轉載板，已有出貨實績，等待市場成熟，同泰已為三星手機生產無線充電軟板，並獲美系手機廠進一步下單，最快下半年出貨。

同泰第 1 季是營運淡季，稅後虧損為 1.27 億元，每股淨損為 1.08 元，第 2 季虧損擴大達 1.52 億元，單季每股虧損 1.3 元；累計上半年合併營收為 11.79 億元，稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 2.38 元 。

法人估，同泰揚州廠第 3 季將轉盈，但仍受台灣廠營收不佳拖累，整體同泰第 3 季仍處於虧損，但虧損幅度將縮小，最快第 4 季轉盈。

同時，同泰電子在人事安排上，升任總管理處總經理曾山一，出任總經理一職，原任總經理及執行長李遠智，出任揚州廠董事長及總經理職務。