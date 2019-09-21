能源盤後—回血太快！市場質疑沙國重建速度 WTI收低 但本週仍大漲

週五 (20 日) 交易，石油期貨收低，但本週大漲，創數月來最大單週漲幅，係因上週末沙國重要原油加工廠與油田遭無人機襲擊後，引起石油市場對剩餘產能數量的擔憂。

勘探和生產公司 Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，再沙國公布受損程度後，市場情緒已經轉換成質疑「生產工作怎麼能那麼快重建」，「我們熟悉油田服務工作的修繕和保養流程，這回的損害顯然很嚴重，不是短短幾天就能恢復的那種程度。」

沙國官員本週二表示，現已恢復受損產量的一半，月底可望全部恢復，但有報導指出，沙國轉向鄰國進口大量原油，維持其出口承諾並守住市場份額，這令市場擔憂，因沙國被視為全球市場剩餘產能的主要來源，但現在狀況看來，沙國恐怕無法再應對進一步的衝擊。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4 美分或 0.07%，收每桶 58.09 美元，本週漲幅 5.9%，根據道瓊市場數據，此為 6 月 21 日以來最大單週漲幅。

10 月交割的 WTI 原油期貨契約於週五收盤後到期。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 10 美分或 0.2%，收每桶 58.09 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 12 美分或 0.2%，收每桶 64.28 美元。本週漲幅 6.7%，為 1 月以來最大單週漲幅。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 報告指出，「我們一直對價格保持謹慎，目前對 2020 年的 Brent 原油價格預期是每桶 59 美元，但原油市場一天之內損失 500 萬桶以上的產量，這是史無前例的事，雖然這持續的時間可能很短暫，但 Abqaiq 工廠和 Khurais 油田發生的事情顯示出，只要中東局勢惡化，供應端的脆弱性就暴露出來。因此我們預期油價會反映出更高的政治風險溢價。」

德國商銀分析師認為，這回攻擊事件的長期影響恐怕尚難以判斷，係因沙國石油公司阿美公司 (Saudi Aramco) 正在籌劃 IPO，該國官員可能低調處理相關潛在問題，避免引起投資者和原油客戶的擔憂。

Velandera 的 Raj 表示，「在巨大地緣政治風險擔憂的環境下，阿美公司繼續推進 IPO 是愚蠢的行為，因為目前並不確定空軍是否就位，能阻止未來進一步的攻擊，也不確定所有受損處是否真的重建了。」Raj 認為下週市場「會積極等待更多沙國產能重建的消息。」

與此同時，Baker Hughes 公布的數據顯示，本週美國活躍的原油鑽井平台機具數量連續第五週下降，意味著生產進一步放緩。

其他能源商品交易