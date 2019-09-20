能源盤後—熱帶風暴大洪水襲擊德州 汽油期貨上漲；WTI高點回落收小漲

週四交易，由於德州發生大規模的洪災，導致市場擔心煉油廠活動放緩和原油需求下降，市場焦點遠離原油，改為關注汽油交易，使汽油期貨價格反彈，但美國油價也自盤中高點回落。

據全球航運供應商 GAC 稱，由於熱帶風暴 Imelda (伊梅爾達) 帶來洪水，導致週四稍早薩賓河航道關閉，該航道是德州東南部主要運輸貨物的水道，包括原油和天然氣。

Exxon Mobil （XOM-US) 因洪水而關閉位於德州 Beaumont 的石油化工廠，S&P Global Platts 引述消息來源指稱，同地區的煉油廠 (產能 369024 桶 / 日) 也準備週四關閉。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，關廠停工後會導致電力需求下降和原油運行率下降。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2 美分，收每桶 58.13 美元，自盤中高點 59.54 美元回落。10 月交割的 WTI 原油期貨契約於週五收盤後到期。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 80 美分或 1.3%，收每桶 64.40 美元。

煉油廠問題讓汽油期貨反彈上漲。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 4.3 美分或 2.6%，收每加侖 1.7007 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.2 美分或 1.6%，收每加侖 2.0049 美元。

中東消息

華爾街日報報導，根據 S&P Global Platts，消息人士透露，為了維持其「可靠供應商」的聲譽，在上週末遭遇無人機攻擊重要石油加工設施和油田，導致每日產量減損一半後，沙國試圖向伊拉克與其他鄰國購買石油和額外的石油產品，已向伊拉克詢價多達 2000 萬桶石油。此消息提振早盤原油交易。

因襲擊事件，原油週一大漲，但隨後 2 日收低，係因沙國能源部長表明，受損的產能已恢復一半，月底前應能完全恢復。

然而，交易者對於沙國官方勾勒的瑰麗前景卻不買單。Flynn 表示，「沙國說的是這樣，但產業專家說的卻完全相反，這不是那種隔一晚換一換煉油廠零件就可以的事。」

但另一方面，「針對沙國受襲擊事件，美國尋求以外交手段回應，這降低了此時軍事行動全面爆發的可能性。因為風險仍高，Brent 可以較 WTI 更好地守住。」

供需狀況

EIA 週三公布，在連續 4 週下降後，上週美國原油庫存增加 110 萬桶。Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，EIA 報告也顯示，上週美國石油產量保持穩定在 1240 萬桶 / 日，較上個月達到的史上高點少了 10 萬桶 / 日。

「因此，雖然國內產量成長似乎已減緩，但整體產量水準仍在高位，且對油價產生適度阻力，但不足以大幅抵銷因沙國受襲而產生的地緣政治關注力道。」

本週迄今，WTI 和 Brent 原油期貨交易均已上漲 6% 以上。

其他能源交易

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 9.9 美分或 3.8%，收每百萬 Btu 2.538 美元。

EIA 週四公布，9 月 13 日止的一週，天然氣庫存增加 840 億立方英呎，高於分析師先前估計的 760 億立方英呎。