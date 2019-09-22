Saudi Aramco執行長內部文件 重申9月底恢復全部產能

儘管一些分析師質疑重建速度無法這麼快，沙烏地國有石油公司 Saudi Aramco 依舊重申，可望在 9 月底之前恢復每日 570 萬桶的石油產能。

Saudi Aramco 執行長 Amin Nasser 在發給員工的內部文件上表示，公司已由這次的襲擊中迅速恢復，並強調，月底將恢復全部的石油產能。

9 月 14 日，沙國 Abqaiq 的原油加工設施及油田 Khurais 遭受襲擊，造成大火及嚴重破壞，危及每日 570 桶的產能。

襲擊事件後，油價最初飆升，隨後漲勢回吐，但本週仍累計上漲 6%，11 月紐約原油期貨合約價格週五跌 0.07%，收每桶 58.09 美元。

Nasser 在內部消息中指出，旨在摧毀 Aramco 的大火產生了意想不到的後果：激勵了 7 萬名員工，迅速而自信地完成重建工作，讓公司變得比以往更堅強。

Aramco 南部地區石油業務總經理 Fahad Abdulkarim 表示，公司正在從美國和歐洲運送設備，以重建受損的設施，同時 24 小時全天工作，以完成修復使命。他強調，有信心於 9 月底之前恢復全部產能。

沙國宣稱的修復速度，遭遇了一些市場質疑聲音，勘探和生產公司 Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，他們熟悉油田服務的維修和保養流程，這次所遭遇的損害，不是幾天之內就能回復。

有報導稱，沙國為維持其出口承諾並守住市場份額，轉向鄰國進口大量原油。

沙國國防部週三表示，Abqaiq 共遭到 18 架無人機和 3 枚導彈的攻擊。國防部說，針對 Abqaiq 的導彈被守住，而 Khurais 的設施卻遭到 4 枚導彈擊中。

葉門胡塞組織聲稱發動了這次攻擊，但沙國國防部稱，攻擊來自「北方」，並將調查導彈及無人機的發射位置。美國官員表示，襲擊來自伊朗西南部。