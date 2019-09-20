三大法人合買57.5億 聯手掃貨記憶體廠旺宏逾3.3萬張

台股今 (20) 日在外資持續買超下，重返 10900 點關卡，收 10929.69 點週線連 5 紅，三大法人合買 57.52 億元，其中記憶體廠旺宏內外資聯手掃貨下，股價再衝高，三大法人單日合計買超 3.36 萬張。

三大法人中，外資與投信同步買超，其中外資買超 50.65 億元、投信買超 8.69 億元、自營商微幅調節，賣超 1.82 億元。

其中，外資捨棄金融族群改抱面板雙虎，遭台灣 50 剔除成分股的友達，今獲外資青睞買超 6.4 萬張、群創也獲買超 2.4 萬張，而重回台灣 50 成分股的新光金，遭外資倒貨賣超 5.4 萬張，儘管投信積極加碼買超逾 6.3 萬張，但仍不敵外資賣壓，拖累股價跌至票面價以下。

外資買超前五大個股分別為：友達 (64390 張)、旺宏 (24316 張)、群創 (24205 張) 元大滬深 300 正 2(17926 張)、中信金 (11329 張)；賣超前五大個股為：新光金 (54011 張)、元大金 (10764 張)、開發金 (5258 張)、元大 S&P 原油正 2(4594 張)、彩晶 (4430 張)。

自營商買超前五大個股為：元大滬深 300 正 2(9475 張)、旺宏 (5012 張)、元大台灣 50 反 1(2864 張)、元大 S&P 原油正 2(2000 張)、元大 S&P 原油反 1(1647 張)；賣超前五大為：富邦 VIX(19629 張)、元大台灣 ESG 永續 (18285 張)、元大 US 高息特別股 (2119 張)、元大台灣 50(1341 張)、富邦美國特別股 (1222 張)。

投信買超前五大特別股為：新光金 (63863 張)、旺宏 (4318 張)、華通 (2915 張)、嘉聯益 (2123 張)、台積電 (850 張)；賣超前五大個股為：友達 (49487 張)、聯電 (1782 張)、京元電 (1581 張)、華泰 (1152 張)、台光電 (807 張)。