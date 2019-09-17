財務虧損嚴重 LGD宣布執行長請辭、祭優退縮人力

LCD 產品利潤下滑以及 OLED 面板銷售低迷影響企業營運，南韓顯示器大廠 LG Display (LGD) 週二 (17 日) 公布優退計畫，此外，執行長韓尚邦 (Han Sang-beom) 也宣布自行請辭，並由關係企業 LG Chem 董事長鄭浩英 (Jeong Ho-young) 接任 LGD 執行長一職，營運結構出現大幅變化。

2018 年以來，在中國面板產能開出之下，LCD 面板產業出現供給過剩、價格暴跌，促使 LGD 將業務轉向 OLED 面板生產，其 OLED 業務又在三星 (Samsung) 的競爭下，導致第 2 季銷售低於預期。

根據此前公布財報，2019 年第 2 季 LGD 營收達 5353 兆韓圓，年減 5%，營運虧損高達 3687 億韓圓，超過市場預期，主要原因為業務需求減弱與一次性費用成本提升。

2019 年第 2 季 LG Display 財報 (圖：LG Display)

根據《路透社》報導，LGD 表示，現任執行長韓尚邦已向集團表達請辭意願，作為其對公司利潤下滑的責任承擔。鄭浩英目前僅為代理執行長，預計將在明年 3 月股東大會上正式接任執行長。

此外，為因應日漸高升的財務虧損，LGD 週二 (19 日) 宣布將祭出優退計畫以縮減人力。針對此方案，LGD 發言人表示，主要因為工廠自動化趨勢，以及因企業逐漸將 LCD 業務朝向 OLED 發展，必須增加研發人員支出以提升企業競爭力。

據報導，LGD 預計 10 月起開始接受員工自願退休申請，目前尚未公布自願退休人數設定目標。

目前該公司已逐步增加在中國與韓國 OLED 工廠產能，目標為 2020 年提升 1000 萬大尺寸面板產量，減少單位成本並刺激銷售。

LGD 財務長 Suh Dong-hee 表示，隨著廣州 OLED 廠開始投產，產能可望呈現倍增，對第 3 季大尺寸 OLED 業務持樂觀態度。