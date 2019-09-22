〈觀察〉南山人壽「影武者」指向尹衍樑 36歲獨子救得了火？

南山人壽「境界成就計畫」新系統斥資百億元卻不斷出包，不但讓金管會祭出 3000 萬元重罰，也讓金管會主委顧立雄重砲痛批南山人壽董事長杜英宗罪狀，但是，外界紛紛指向最大股東潤成尹衍樑才是背後的「影武者」，金管會到底辦不辦尹衍樑，各界都在關切；姑且不論此，南山再推尹衍樑年僅 36 歲的獨子尹崇堯親上火線代理董座，是否能收拾爛攤子，將是嚴峻挑戰。

2014 年，南山人壽啟動為期 3 年的「境界成就計畫」，委託國際軟體大廠思愛普（SAP），全面更新公司核心系統，一口氣取代南山 50 多年累積的近百套複雜資訊系統，根據南山人壽當時發布的新聞稿，是從前端的保障分析、建議書、保單受理、核保，保單契約服務，及各項理賠等服務，同步串連投資、財務會計、經營績效管理等系統，全部整合為單一平台。

南山人壽將此視為企業轉型的關鍵一環，但是最大問題在於，南山人壽去 (2018) 年 8 月 29 日就停掉舊系統，9 月 10 日正式啟用新系統，卻未採取新舊雙軌並行，導致新系統出現問題時，顧立雄形容「大家都傻在那邊不知道要怎麼改善，連出問題的地方都找不到」。

這套原本被南山人壽視為秘密武器的新系統，上線這一年，出現無數錯誤，有保戶的戶頭憑空匯入百萬元理賠金，甚至有保戶在保單滿期前，被通知保費未繳、保單失效。

新系統目標是將南山 56 年來近百套舊系統整合成單一平台，可彙整南山 623 萬個保戶、1100 萬筆的保單資料，卻因頻頻出包，預算不斷失控擴大、不斷燒錢。

根據南山人壽年報，南山和 SAP 雙方合約原本是 2014 年 4 月 30 日到 2017 年 4 月 30 日，但隔年，合約期間又延至 2018 年底，足足延長一年半，包含南山和 SAP 的合約經費，從原先 47 億經過逐年追加預算，目前總經費已高達 101 億元。

這家國際軟體大廠思愛普 (SAP) 以製造業客戶為主，這幾年開始跨足金融業，據了解，南山之所以看上 SAP，主要就是尹衍樑對潤泰採用 SAP 導入企業資源規劃 (ERP) 的效果很滿意，對此顧立雄痛批：「這麼大的核心系統，居然交給完全沒有保險資訊經驗的德國思愛普軟體。」

無怪乎，金管會出重手重辦杜英宗，外界紛紛指向尹衍樑才是背後的「影武者」，潤成尹衍樑持有南山人壽股權高達 90.6%，最重要的是，南山人壽董事會 15 席中，潤成在董事會握有近半席次，要說尹衍樑、乃至獨立董事對新系統這麼大的案子沒有責任，實在難杜悠悠之口。

如今杜英宗被停職 2 年，南山人壽推派尹衍樑獨子尹崇堯出任代理董事長，年僅 36 歲的少主，最大挑戰在於，南山人壽要先解決投資型保單系統，確定不出問題後，才可恢復辦理投資型保單；再者是核心系統的改善，仍有多項待評估，金管會再給南山人壽 4 個月的時間，年底前要再提出改善報告，若年底無法解決，金管會是不是會向上究責尹衍樑、董事會、獨立董事，將備受矚目。

不過，對保戶和業務員而言，就算在金管會懲罰過後，南山人壽舊系統也無法回來，新舊系統難以比對，也不可能並行，直至現在還是錯誤百出的「境界系統」。

南山人壽高達 600 萬保戶、業務員超過 3.7 萬人，金管會給的改善期限到年底，要求「保戶權益一個都不能少」，現年才 36 歲的尹崇堯接掌代理董事長後，如何收拾這個顧立雄口中「大家都傻在那邊不知道要怎麼改善，連出問題的地方都找不到」的爛攤子，將是他責無旁貸的重大難題。