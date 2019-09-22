〈觀察〉旺季需求回溫+Mini LED助攻 LED廠下半年營運優上半年

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年9月22號16點0分

受美中貿易戰與中國市場殺價競爭影響，LED 產業今年市況持續疲弱，但本季步入傳統旺季，LED 廠已見客戶需求回溫，下半年營運將優於上半年，包括晶電、億光與隆達等，客戶 Mini LED 終端應用產品也逐漸步入量產，目前各廠 Mini LED 營收占比雖不高，但仍有助推升營運表現，且明年在 Mini LED 終端產品放量之下，可望成為推升 LED 廠走出谷底的成長引擎。

今年以來，LED 產業持續受美中貿易戰影響，終端需求不如預期，且許多終端客戶從去年下半年起至今年上半年，陸續備貨，市場持續處於庫存去化狀態，導致需求疲弱。

不過，本季步入傳統旺季，晶電 (2448-TW) 客戶端拉貨動能已較上季成長，雖然與去年同期相較之下，下半年終端需求相對疲弱，但營運已於今年第 1 季落底，第 3 季電視、手機背光需求均有所成長，訂單量估將季增約 5 至 10%。

晶電 400 微米 Mini LED RGB 顯示屏封裝已於去年第 3 季量產，Mini LED 背光產品則在去年下半年量產，小量出貨包括 27 吋電競顯示螢幕與 100 多吋的大型顯示螢幕，今年供應鏈應用已近成熟，客戶終端產品可望於第 4 季問世，且由於 Mini LED 單價高，若稼動率同步拉升，有助推升毛利率表現。

晶電去年第 4 季起陷入營運虧損，不過，今年第 2 季毛利率已成功轉正，每股虧損收斂至 0.52 元。總經理范進雍先前也說，下半年營運將優於上半年，惟受美中貿易戰影響，產業市況不佳，今年要轉盈非常挑戰，但還是有機會。

億光 (2393-TW) 今年以來持續調整產品組合，為擺脫殺價競爭的紅海，逐步降低照明與背光產品比重，提升 LED 與可見光產品業務占比，佈局工業用光耦合器、植物照明應用或 AIOT 相關領域，在產品組合調整效益漸顯之下，下半年營運將優於上半年。

Mini LED 方面，億光今年營收占比仍低，目前主要以顯示器背光及車用、電競等，較高價終端應用產品為主，不過，億光董事長葉寅夫看好，明年 Mini LED 市場將有更多應用出現，相關產品量產比例也會提升，推升 Mini LED 業務營運走揚。

隆達 (3698-TW) 則是先前已打消庫存舊品，且下半年不需再認列舊廠成本，加上 Mini LED 背光與 RGB 顯示屏，均有產品陸續出貨；在光電半導體元件方面，包括 3D 感測應用的 VCSEL，及 IR LED、穿戴裝置應用、UV 封裝產品等，也都陸續量產貢獻營收。

隆達今年包括 Mini LED 背光、RGB 顯示器，及 VCSEL 等光電半導體元件等新事業，營收占比估可達 1 至 2 成。在擺脫舊廠成本與庫存等包袱後，加上新事業逐步開花結果，可望帶動下半年毛利率表現持穩，營運可期。