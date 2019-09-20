央行打炒匯 外資買盤熄火 台股又見攻勢轉折？

台積電昨日秒填息，台股指數樂放煙火，不過隨填息後買盤後繼無力，指數也緩步下滑，台股昨日未能站穩 10900 點整數關卡。盤後傳出央行打炒匯，外資買盤熄火，10900 點也將成為這波攻勢的轉折關鍵。關鍵點位仍為 10877、10906 以及 10927 點。

台股今日如再度挑戰 10900 點關卡，10906 與 10927 點最好必須都能收復，多頭攻擊火力才可望延續，挑戰這二天留下的 10944 與 10977 點殘壘。但如 10906 點還是站不穩，10877 點為最重要防線，如再棄守，攻勢降溫，控盤將轉為震盪，需提防再回測 10844 點。而國家隊的防守區，則是 10810 點。

台股能否再次攻高 11000 點? 這段百點的路程，絕對需要外資助攻! 而外資助攻力道的指標，則是在新台幣匯率。央行明示打炒匯熱錢，新台幣的 31 元關卡，也將是外資熱錢是否持續湧入的熱度指標。外資是否會因為央行宣示打炒匯，而加速進入台股? 或外資熱錢順勢也賺了股息，剛好提款落跑? 盤中除觀察新台幣匯率外，也得觀察台股動能，要維持多頭續攻，此處不宜出現帶量回檔!

本周末仍有牽動台股的重大財經事件，除了今夜的美股四巫日結算，還有本周末蘋果新機的銷售狀況。因此蘋概股仍是今天牽動的要角，尤其是電子三王! 如果台股今日仍是狹幅波動，多空雙方需留意下周一的開盤，在本周末消化各種干擾資訊後，如下周一開盤就以缺口方式表態，投資人需留意同向的追價力道。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)