美航7月取消航班次數居全美之冠 財務長：這個夏天真難熬

根據美國運輸部的統計數據，美國航空 (AAL-US) 在 7 月取消的航班數量比其他任何主要美國航空業者都來得多，同時還苦於誤點問題。美國航空將這些問題歸咎於波音 737 Max 遭停飛、一場與維修技師間的勞資糾紛，以及夏季風暴。

運輸部週四 (19 日) 表示，總部位於德州 Fort Worth 的美國航空在 7 月取消了 6529 趟航班，約佔其航班表的 3.5%。

美航財務長 Derek Kerr 週三 (18 日) 在紐約旅遊業會議 Skift 全球論壇上說，「對於我們來說，今年夏天非常艱難，」「我們只能放眼於明年。」

上月，美國聯邦法院對美國機械師工會發出永久性禁令，美航指稱該工會非法放慢工作速度以擾亂營運作為贏得合約談判的籌碼。工會否認美航的指控，但美航引述與工會的緊張局勢是導致數百次航班延誤的主因。

美國和機械師工會本週恢復合約談判。

尤有甚者，延誤只是更形嚴重。Kerr 說，一班清晨被迫停飛的飛機的影響力「會波及一整天」，導致更多航班被取消和延誤。

美國航空的高階主管承受著改善營運的壓力，因為該公司的股票今年來已經下跌 11%，落後於競爭對手。西南航空 (LUV-US) 在 2019 年上漲了 19%，聯合航空 (UAL-US) 上漲 7%，達美航空 (DAL-US) 上漲 18%。

客服人員一直忙於致電受到干擾的乘客，表達歉意並提供賠償，例如飛行里程。

美國航空並不是唯一一家受到波音 737 Max 停飛衝擊的航空公司，該型客機的停飛造成夏季旅遊旺季數千個航班遭取消，另一個航班取消的原因是天氣惡劣。

聯合航空 7 月被取消的航班數量第二高，相當於其航班表的 2.5%。聯航發言人 Charlie Hobart 說，當月的 4 個暴風雨天氣導致該公司取消了三分之二的航班。

他說：「夏季月份總是充滿挑戰。」

不過，美國航空的準點率從 70.4% 升至 7 月的 74.9%，在當月各航空公司中排名第 6，但在全年排行中居第 7。

廉價航空公司 Frontier Airlines 的準點率自 5 月來一直排名在第 10 位，準點率為 71.1%。運輸部數據顯示，JetBlue (JBLU-US) 和聯航分別排名第 9 和第 8。